Gemerek’te uyuşturucu operasyonu

Sivas’ın Gemerek İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kök hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gemerek İlçesinde bir ikametin çevre düzenlemesinden şüphelenen emniyet güçleri yaptıkları incelemede çevre düzenlemesinde kullanılan bitkilerin hint keneviri olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonda ekibi durumda 100 kök hint kerevini bulundu. İkamette yapılan aramada ise 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.