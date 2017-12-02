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02 Aralık 2017 14:26

Genç mühendisler sanayi kuruluşlarını geziyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören 32 genç mühendis adayı, milli sanayi için saha eğitimi çalışmaları başlattı.

Genç mühendisler sanayi kuruluşlarını geziyor

02 Aralık 2017 14:26


Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören genç mühendis adayları, Adalet ve Medeniyet Derneği çatısı altında, ’milli sanayi’ sloganı ile başlattıkları saha eğitimi çalışmalarını sürdürüyor. 32 genç mühendis adayı bugün dünyanın sayılı mil üretimi tesislerinden birisi olan Estaş mil fabrikasını ziyaret edip, firmanın yönetim kurulu başkanı olan, yüksek makine mühendisi İsmail Timuçin’den bilgi aldı. Genç mühendis adayları, mil üretimindeki aşamaları sırasıyla gezerek yerinde gözleme imkanı buldu.


Öğrenciler adına açıklama yapan Ahmet Kırkaç, milli sanayi hedefi ile saha eğitim çalışmaları başlattıklarını belirtip, "Eğitim hayatımız boyunca üniversiteden aldığımız bilgileri saha eğitimleri ile pekiştirmek için buradayız. Amacımız milli sanayi, milli sermaye ve milli teknolojiye hizmet edebilmek için en iyi eğitimi almaktır" dedi.




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