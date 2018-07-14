Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 14:58

Genç öğretim üyesinin ani ölümü üzüntüye neden oldu

Geçirdiği operasyon sırasında hayatını kaybeden, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr.

Genç öğretim üyesinin ani ölümü üzüntüye neden oldu

14 Temmuz 2018 14:58

Arzu Koçaslan Vurur (38) için dekanlık binası önünde merasim töreni düzenlendi.


Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Arzu Koçaslan Vurur (38) geçtiğimiz gün Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde gerçekleşen operasyon sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Akademisyenin genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Vurur için görev yaptığı Mühendislik Fakültesi Dekanlık binası önünde merasim töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Rektör Prof. Alim Yıldız başta olmak üzere akademik idare personel ve öğrencileri katıldı. Törende Kuran-i kerim okundu. Prof. Dr. Alim Yıldız burada yaptığı konuşmasında, vefatın kendilerini derinden üzdüğünü belirtip Vurur için yaratandan rahmet diledi. Sevenleri cübbesinin ve fotoğrafının üzerine karanfiller bıraktı. Vurur’un doğum yeni olan Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç