Genç öğretim üyesinin ani ölümü üzüntüye neden oldu

Arzu Koçaslan Vurur (38) için dekanlık binası önünde merasim töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Arzu Koçaslan Vurur (38) geçtiğimiz gün Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde gerçekleşen operasyon sırasında kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Akademisyenin genç yaşta hayatını kaybetmesi sevenlerini üzdü. Vurur için görev yaptığı Mühendislik Fakültesi Dekanlık binası önünde merasim töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Rektör Prof. Alim Yıldız başta olmak üzere akademik idare personel ve öğrencileri katıldı. Törende Kuran-i kerim okundu. Prof. Dr. Alim Yıldız burada yaptığı konuşmasında, vefatın kendilerini derinden üzdüğünü belirtip Vurur için yaratandan rahmet diledi. Sevenleri cübbesinin ve fotoğrafının üzerine karanfiller bıraktı. Vurur’un doğum yeni olan Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.