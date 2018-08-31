Gençlerden Jandarmaya 30 Ağustos Ziyareti

30 Ağustos Zafer Bayramının 96. yılı etkinlikleri kapsamında İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda, Gençlik Merkezi müdürü Murat Zorlu ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden gençler, burada İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Erhan Memiş’i makamında ziyaret ederek plaket takdim edildi. Gençlerle bir süre sohbet eden Memiş, Gençlerin duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Daha sora İlçe Jandarma Komutanlığı önünde toplu hatıra fotoğrafı çekiminden sonra kısa bir açıklama yapan Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, "30 Ağustos Türk ve Dünya tarihine damga vuran, olmaz denileni başardığımız, milli birlik ve beraberlik duygumuzu tüm dünyaya gösterdiğimiz şanlı bir zaferdir. Bu zaferi bize armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Bu vesileyle, Gençlik merkezi müdürlüğü ve Gençlik ve spor müdürlüğü ile yaptığımız organizasyon çerçevesinde, gençlerimizle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığımızı ziyaret ettik" dedi.