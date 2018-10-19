Geneş'ten Tekke'ye hayrat

Sivaslı iş adamı Nuri Geneş, vefat eden yakınlarının hayrına Yukarı Tekke Mezarlığı'nda devasa bir hayrat inşa etti.

Sivaslı iş adamı, Memleket Gazetesi sahibi Nuri Geneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'nda vefat eden yakınlarının hayrına inşa ettiği hayratın açılışı yapıldı. Yaklaşık 100 bin TL'ye mal olan hayratın üzerinde Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin yanı sıra Kufi yazı ile Ayet-el Kürsi yer aldı. Hayrat 60 metrekare alanda kuruldu. Açılış törenine Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız başta olmak üzere çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.

Nuri Geneş yaptığı açıklamada, geçtiğimiz aylarda vefat eden annesi Nafiye Geneş, babası Ali Geneş ve oğlu İbrahim Geneş'in anısına hayratı inşa ettiğini belirtip,"Bu eseri yapmamızın amacı rahmetli annem, babam ve oğlum için bunu yaptırdık buraya. Bu eserin yapılmasının amacı Sivas'ımıza hizmet ve de daha kaliteli hizmet vermek için. Özellikle çeşmemiz de Kufi yazılar kullandık, Osmanlı yazıları. Her birinde bir Ayet-el Kürsi yazılı. Çeşmemizin memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”dedi.