Gıda Bankası örnek oluyor

Sivas'ta Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankası, Eyüpsultan Belediyesi'ne örnek oldu.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Hayat Ağacı Derneğini yerinde gördü. Yardım sistemin hassas yapısı ve işleyişinden etkilenen Başkan Aydın, teknik araştırma yapmaları amacıyla Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden bir ekip görevlendirdi. Belediyenin Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nden Arge Yöneticisi Hasan Güllük ve beraberindeki teknik ekip, Gıda Bankasını ziyaret ederek, çalışma yapısıyla ilgili detaylı araştırma yaptı.

Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten, Müdür Yardımcısı Mustafa Ağırsoy ve Gıda Bankası Koordinatörü Emrullah Ünal, misafirlere eşlik ederek, onların merak ettikleri soruları cevapladı. Arge Yöneticisi Hasan Güllük, şimdiye kadar birçok il gezdiklerini, ancak şimdiye kadar Sivas'taki gibi, her şeyin en ince ayrıntısına kadar planlanıp uygulanmış bir yardım sistemi ile karşılaşmadıklarını belirterek, bu işlerin bir ekip çalışması ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Hasan Güllük, Gıda Bankası'nın çalışma sistemi ile ilgili ayrıntıları öğrendikten sonra Başkan Aydın ile bunları değerlendireceklerini belirterek, İstanbul'da benzer bir yapıyı kurmak için neler yapabileceklerini görüşeceklerini ifade etti.

Güllük, Gıda Bankası'nın bir marketten farksız olduğunu görmekten dolayı memnuniyetini belirterek, bu sistemin kurulmasına öncülük eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile bağışları ile ihtiyaç sahiplerine katkı sağlayan hayır sahiplerine teşekkür etti.