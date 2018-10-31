Gıda Bankası yardımlarını sürdürüyor

Hayır sahiplerinin bağışları sayesinde ihtiyaç sahipleri, gıda ve temizlik eksiklerini Gıda Bankasında market arabaları ile kendileri seçebiliyor. Gıda Bankasında her bir mahalle için bir alışveriş günü var. Bir ihtiyaç sahibi, ne zaman, ne kadar limit ile alışveriş yapacağını biliyor. Aylık gıda ve temizlik eksiğini alan kimselere, ilave olarak limit dışında ücretsiz et ve sucuk veriliyor.

Çikolatan çay-şekere, makarnadan temizlik ürününe kadar alınan her bir ürün, alışveriş yapan kişinin sicil dosyasına kaydedildikten sonra paketleniyor. İhtiyaç sahibini rencide etmemek için paketlemede Sivas'taki alışveriş merkezlerinin poşetleri kullanılıyor. Ayrıca yardım alan kimseye aldıkları ürünlerin yazılı olduğu makbuzun bir nüshası veriliyor.

Gıda Bankasında bir taraftan ihtiyaç sahipleri alışveriş yaparken, diğer taraftan boşalan reyonlara eksilen ürünlerin takviyesi yapılıyor. Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile mutfak eksiklerini ücretsiz temin edebilen ihtiyaç sahipleri, sosyal yardım hizmetinden emeği olan ve katkısı olan herkese duacı oluyor.