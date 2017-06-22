Gıda denetimleri devam ediyor

Yapılan denetimleri yerinde inceleyen İl Müdürü Seyit Yıldız yaptığı açıklamada,"Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artan gıda üretimi ve tüketiminin getireceği riskler sebebi ile rutin denetimler hız kesmeden devam ediyor. Tüketici sağlığının korunması için özellikle tüketimi artan gıda ürünlerine yönelik denetimler sıklaştırılmıştır. Bu kapsamda özellikle, toplu iftarların yapıldığı yerler buralara yemek sağlayan şirketler, ekmek ve pide, unlu mamüller, pasta ve tatlı üretimi yapan firmalar ile lokanta denetimlerine ağırlık verilmiştir. Güvenilir gıda arzının sağlanması kurum olarak kendi sorumluluğumuzda, bu konuda taviz vermeyeceğiz. Özellikle dükkanların önünde ve açıkta uygun olmayan koşullarda gıda satışının önüne geçilmesi gerekmektedir, gıdalarda etiket bulundurulması ve son tüketim tarihine titizlik gösterilmesi oldukça önemli. Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görev düşmektedir" dedi.

Tüketicilerin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Yıldız,"Gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve karşılaştıkları sorunları ivedilikle Alo Gıda 174 hattını arayarak bildirmelerini rica ediyorum. Yapılan gıda denetim ve kontrollerde iş yerlerinin hijyen şartları, resmi evrakları, ürünlerin son kullanım tarihleri, gıda maddelerinin muhafaza durumları, etiket bilgileri ve satış koşulları kontrol ediliyor. Müdürlüğümüzde görevli gıda kontrol görevlilerince Ramazan ayı boyunca ilimizde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde 267 denetim yapılmıştır. Yapılan bu denetimler sonucunda 18 iş yerine toplam 94 bin 705 TL idari para cezası uygulanmıştır. Risk esaslı yaptığımız denetimlerin yanı sıra 174 Alo Gıda Hattı’na yapılan şikayetlere bağlı olarak program dışı 35 adet denetim gerçekleştirildi" diye konuştu.