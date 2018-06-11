Giyim yardımı onlara ’Bayramlık’ oluyor

Hayat Ağacı Derneği, Ramazan Bayramı öncesinde Sivas’ta ihtiyaç sahibi ailelere, daha önce kendilerine bildirilen randevu günlerine göre giyim yardımı sağlıyor. Arşiv kayıtlarında bulunan yardıma muhtaç kimselere Gıda Bankası’ndan sağlanan mutfak alışverişinin yanı sıra, onlar için adeta bayramlık özelliği olan giyim yardımı da yapılıyor. Gıda Bankası’ndan aylık mutfak eksiklerini temin edebilen kimseler, çocukları ile birlikte giyim reyonundan yine hayır sahiplerinin katkıları ile yararlanıyor.

İhtiyaç sahibi kimseler, çocuklar ile birlikte reyonlardan beğendikleri kıyafeti seçebiliyor. Giyim yardımı kapsamında her bir kimseye elbise, çorap ve iç çamaşırı da veriliyor. Sivas’ta bayram çikolatasından çocuk bezine, temizlik ürününden ayakkabısına kadar her bir ihtiyacını burada karşılama imkanı olan kimseler, bağışları ile Hayat Ağacı Derneği’ne katkı sağlayan hayır sahiplerine duacı oluyor.