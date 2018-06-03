Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 12:19

Gizemli göller havadan görüntülendi

Sivas’ın Zara ilçesi Canova köyünde bulunan gizemli ve eşsiz güzelliğe sahip göller turizme kazandırılmayı bekliyor.

Gizemli göller havadan görüntülendi

03 Haziran 2018 12:19


Sivas’ın Zara ilçesi Canova köyünde bulunan Karagöl, görüntüsü ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 70 metrelik bir çukurda bulunan gölü halka şekilde çevreleyen ağaçlar göle ilginç bir görüntü kazandırıyor. Canova köyüne yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan göl, keşfedilip turizme kazandırılmayı bekliyor. Karagöl’e 300 metre mesafedeki Canova Gölü de turkuaz rengi ile görenleri büyülüyor. Canova köyünde eşsiz güzelliği ile dikkat çeken bir başka göl ise Canova Krater Gölü. Köyden yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta olan göl, hafif bir tepenin ucunda yaklaşık 200 metre derinliğe sahip. Göl turkuaz rengi ve içerisindeki yoğun balıklar ile dikkat çekiyor. Havadan görüntülenen üç göl, turizme kazandırılacağı günü bekliyor.


Köy sakinlerinden Selim Şahin, köylerinde bulunan göllerin çok güzel olduğunu ancak fazla tanınmadıkları için ziyaretçilerinin az olduğunu belirterek, göllerin turizme kazandırılmasını istedi. Köy sakinlerinden İbrahim Önder de köylerinde bulunan göllerin araştırılmaya değer olduğunu ifade ederek, gölleri ayrıcalıklı kılan özellikleri ve güzellikleri bulunduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç