Göçmen leylekler köy sakini gibi

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Tödürge köyünde yaz aylarında konaklayan göçmen leylekler, köy sakinleri tarafında o kadar benimsenmiş ki adeta köy sakini gibi görülüyorlar. Köy sakinleri kış aylarını büyük şehirlerde geçirip yaz aylarında ise köylerine dönüyor. Göçmen leylekler de kış aylarında Arfika’ya göçüp yaz aylarında köy sakinleri ile birlikte Tödürge’ye dönüyor.

Köy sakinlerinden Fatma Yılmaz yaptığı açıklamada, leyleklere çok alıştıklarını, her yıl köylerine dönmelerini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Ben yaklaşık 30 yıl önce bu köye gelin geldim. Bu leylek ailesi ben geldiğimden bu yana bu köyde. Daha önce yuvaları cami minaresindeydi. Minare tadilat edilince yuva bozuldu. Ancak aile köyümüzü terk etmedi. Bu kez elektrik direği üzerinde yuva kurdular. Ortalığı biraz dağıtıyorlar ama onlara çok alıştık. Her yıl gelmelerini dört gözle bekliyoruz” dediler. Diğer köy sakinleri de köylerinde bulunan leylek ailesinin kuşaklar boyunca köylerinde konakladıklarını ve köylerinden ayrılmadıklarını belirtti.