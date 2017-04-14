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14 Nisan 2017 18:29

Göçük altında kalan yaşlı kadın öldü

Sivas’ın Gürün ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte toprak altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan yaşlı kadın öldü

14 Nisan 2017 18:29


Olay, ilçeye bağlı Tepecik köyünde meydana geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen toprak kaymasında Zeynep Ayçiçek (68) adlı yaşlı kadın, göçük altında kaldı. Durumun haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, Ayçiçek’in hayatını kaybettiğini belirledi.


Yaşlı kadının cenazesi otopsi için Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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