Gökmedrese İslam Bilim ve Teknik Müzesi olacak

Sivas'ta Selçuklular döneminde yapılan 747 yıllık Gökmedrese'de 20 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geldi. Vali Davut Gül restorasyonun tamamlanmasının ardından Gökmedrese'nin İslam Bilim Teknik Müzesi olacağını söyledi.

Vali Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlk olarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli eserlerinden biri olan 747 yıllık Gökmedrese'de devam eden restorasyon çalışmaları yerinde inceleyen Vali Gül, yetkililerden gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Ardından basın mensuplarıyla Akaylar Konağı'nda bir araya gelen Vali Davut Gül, bölge müdürlüğünün önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Bunların içinde Divriği Ulu Cami, Divriği Kalesi ve yine Divriği sokakları var. Bunların dışında yine Kültür Bakanlığı'nın desteği ile bizim başlayacağımız Haralar Bölgesi var. Oranın yüzde 10 ödeneği geldi. Yüzde on ödenek 5 milyon civarında." dedi.

Eski kadın ceza evinin önümüzdeki ay boşaltılacağını kaydeden Gül, "Orayı da Kalkınma Bakanlığına sunduk. Finansmanı hazır. Orası da bizim müze olarak yapacağımız yerlerden bir tanesi. Burada müdürlük daha çok proje desteği veriyor, danışmanlık ve kontrollük yapıyor. Onun dışında kendilerine ait bir bütçe yok. Yatırımcı kuruluş değiller. Ancak bakanlık programa alırsa, onları takip ediyorlar. Özellikle vatandaşların konaklarına verdikleri destekler çok önemli." diye konuştu.

Gül, bundan sonraki süreçte Taşhan başta olmak üzere, Güdük Minare ve buna benzer eserleri şehre kazandırmak istediklerini belirterek, "Bunların kamulaştırma problemi var. Süreç başladı ve devam ediyor. Güdük Minare, Taşhan ve Merkez Ulu Cami eşsiz bir eser. Bu üçüne de el atmak gerekiyor. Gökmedrese'de restorasyonunun sonuna geldik. Belediyenin başlayacağı kale projesi ile beraber Ulu Cami'nin orada mutlaka elden geçmesi gerekiyor. Selçuk Ortaokulu'nun oraya her hangi bir şey yapılmayacak. Orası gül bahçesi ve yeşil alan altı ise otopark olacak." şeklinde konuştu.

Restorasyon sürecinin zor olduğunu belirten Gül, "Bir yere demir bağlayıp beton atmaya benzemiyor. Çok ince işçilikler var. Bir malzeme buluyorsunuz, uygun görünmüyor. Tekrardan başka bir malzeme buluyorsunuz. Gökmedrese'nin kasım ayı gibi bitirilmesi hedefleniyor." dedi.

Gül, medresenin içini İslam Bilim ve Teknik Müzesi şeklinde değerlendireceklerini belirterek, "Gülhane Parkı'nda İslam Bilim ve Teknik Müzesi var onun bir benzeri burada yapacağız. Nedir bunlar? İslam bilim adamlarının keşifleri, onların hayatı, onların bilime ve insanlığa kazandırdıklarını burada göreceğiz. Aynı zamanda bir odasını kütüphane yapacağız. Dışında da insanlar oturup kalktığı bir mekân olacak. Özetle medrese mantığına uygun olacak." dedi.

Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü İsmail Onur Yıldızlı ise gerçekleştirdikleri restorasyonlar, devam eden ve planlanan çalışmalar ile ilgili basın mensuplarına sunum eşliğinde bilgi verdi.