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30 Mayıs 2018 17:51

Göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı

Sivas’ta sağanak yağış sonrası göle dönen caddede araçlar vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlar mahsur kaldı.

Göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı

30 Mayıs 2018 17:51


Kentte son günlerde aralıklarla devam eden yağmur akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Dolu ile başlayan gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dün göle dönen Kılavuz Mahallesi Emir Paşa Caddesi üzerinde sağanak yağışın ardından bugün de benzer görüntüler yaşandı. Cadde sağanak yağışın ardından adeta göle döndü. Trafikte seyreden araçlar su birikintisi içerisinde mahsur kaldı. Bazı dükkanlar yağmur sularıyla dolarken çevrede bulunan esnaflar temizlik çalışması yaptı. Göle dönen cadde bir süre trafiğe kapandı. Polis ekipleri cadde de güvenlik önlemi alırken, Sivas Belediyesi’ne ait SİBESKİ ekipleri yoldaki suyu tahliye etti.




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