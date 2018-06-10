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10 Haziran 2018 11:33

Görenler gözlerine inanamadı

Sivas’ta bulunduğu kafesten çıkmak için mücadele verip, kafasını çelik tellerin arasına sıkıştırıp telef olan Kangal köpeğini görenler gözlerine inanamadı.

Görenler gözlerine inanamadı

10 Haziran 2018 11:33


Sivas’ta ilginç bir Kangal köpeği ölümü gerçekleşti. Kangal çiftliğinde bulunan bir köpek, kafesin çelik tellerinde sıkışıp telef olmuş olarak bulundu. Köpeğin patisinin bile güçlükle sığabileceği tel aralığına kafasını sıkıştırmış olması görenleri şaşkına çevirdi. Kanlar içerisinde kalarak ölen köpeğin, kafasını boyun kısmına kadar tellerden nasıl geçirdiğine kimse bir anlam veremedi. Görenlerin yaşadığı şaşkınlık çektikleri cep telefonu görüntülerine yansıdı. Bu görüntüler sosyal medya izleyicilerini de şaşkına çevirdi.




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