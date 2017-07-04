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04 Temmuz 2017 12:25

Görme engelli baba kağıt mendil satarak ailesini geçindiriyor

Sivas’ta yaşayan 35 yaşındaki görme engelli Emrullah Turan, kağıt mendil satarak beş kişilik ailesini geçindiriyor.

Görme engelli baba kağıt mendil satarak ailesini geçindiriyor

04 Temmuz 2017 12:25


Turan, aldığı engeli maaşı ve sosyal yardımlaşma desteklerine rağmen ailesine daha iyi bir hayat sunabilmek için kağıt mendil satıyor. Çalışmadığı günler strese girdiğini belirten Turan, çalıştığı günler kendini daha huzurlu hissettiğini söyledi. Evli ve üç çocuk babası olan Turan, gözlerinin görmeyişinin kendisi için engel teşkil etmediğini belirterek, “Doğuştan bu yana görme engelliyim. Ancak çalıştığım için bazen insanlara kendimi kanıtlamakta güçlük çekiyorum. Çalıştığımı görünce gözlerimin gördüğünü düşünüyorlar” dedi.


Engellerin hayat ile mücadelede engel olmadığını vurgulayan Turan, ”Bazı zorluklarımız olabilir. Hayatı bırakmak yerine hayatla mücadele etmek zorundayız. Rabbimiz bizi hayatımızı yaşayalım diye yarattı. Bir kenarda oturalım diye yaratmadı. Hayatın içerisinden kendinizi çekerseniz strese giriyorsunuz. 25 yaşına kadar evde oturdum. Bunun stresi yaşadım. Ancak çalışınca ve hayat kaygısı olunca bunlarla meşgul olup strese girmiyorsunuz. Kağıt mendil satıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Yaptığım iş tamamen nasip işi. Gelirim günden güne değişiyor. Kimi günler hiç satış yapamadığım da oluyor” diye konuştu.


Eşi Zehra Turan da kocasının mendil satarak evlerine ekmek getirmesinin kendisini mutlu ettiğini, huzurları olduğu için sürekli şükrettiğini ifade etti.




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