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27 Temmuz 2018 12:27

Gözlerini kuyumcuda açtı

Sivas’ta tekmelediği kuyumcu vitrininden içeriye düşen alkollü genç, kendine gelince dükkandan çıktı.

Gözlerini kuyumcuda açtı

27 Temmuz 2018 12:27

Bir süre güvenliksiz kalan kuyumcu dükkanlarından bir parça bile altın çalınmadı.


Sivas’ta geçtiğimiz gece alkollü bir genç, kendini kaybederek Atatürk Caddesi üzerindeki bazı dükkanların vitrinlerini tekmeleyerek kırdı. Bir kuyumcu dükkanına geldiğinde ise vitrin camını kırmakta zorlanınca arka arkaya sert tekmeler atan genç, camın kırılması ile kendini dükkanın içerisinde buldu. Kuyumcu dükkanındaki hiçbir şeye dokunmayan genç kendine geldiğinde ayağa kalkarak dükkandan çıktı. Kısa sürede olaya müdahale eden polis ekipleri genci alarak ilgini polis noktasına götürdü. Camların kırık olmasına rağmen polisin erken müdahalesi ile dükkanlara giren çıkan olmadı. Bu anlar iş yerlerinin güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedildi.


Kuyumcular Alper Kirişler ve Haki Tetiker olay yerine geldiklerinde iş yerlerinin camlarını kırık vaziyette buldu. Panik halinde iş yerine gelen sahipleri incelemenin ardından hiçbir şey çalınmadığını fark etti. Panik yaşayan iş yeri sahipleri camları kırık bir vaziyette gördükleri iş dükkanlarından hiçbir şey alınmadığını görünce rahatladı.


İş yeri camları kırılan kuyumculardan Haki Tetiker, "Gece geç saatlerde bir vatandaş alkol aldıktan sonra biriyle tartışmış ve ardından caddeye inmiş. Kavga ettikten sonra ise bizim iş yerlerimize gelerek tekme darbeleriyle camlarımızı kırmış. Dükkana düşmüş. Sonra çıkıp gitmiş. Camlar kırık olmasına rağmen dükkana giren çıkan olmamış. Herhangi bir şey alınmamış. Polis erken müdahale etmiş. Geç kalınsaydı kırık camları fark edenler dükkana girebilirdi" dedi.


Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı.




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