Grip şikayeti ile gitti, kalbi delik çıktı

Sivas'ta yaşayan 28 yaşındaki Hatice Sağır grip şikayeti ile gittiği hastanede yapılan muayenesinde kalbinin sağ tarafından 4 santimetre delik olduğu fark edildi. Genç kadın Minimal İnvazıf Girişim yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Eşi Ahmet Sağır tarafından grip şikayetiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirilen Hatice Sağır'ın yapılan muayenesinde kalbinde doğuştan delik olduğu tespit edildi. Bunun üzerine yapılan tetkikler sonucu Sağır'ın kalbinin sağ tarafındaki 4 santimlik deliğin kapatılması için ameliyat edilmesine karar verildi. Genç kadın Minimal İnvazıf Girişim yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Hastanede tedavisi süren Sağır evine döneceği günü bekliyor.

Hastayı ameliyat eden Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şinasi Manduz,"Hastamız 28 yaşında kadın hasta, doğuştan kalbin sağ sol atrumlar arasında 4 santimlik bir açıklık vardı ve hastada akciğer tansiyonu dediğimiz Pulmoner hipertansiyon gelişmişti. Nefes darlığı ve sık çarpıntıları vardı. Hasta bu tür bir ameliyat için gecikmiş durumdaydı. Bütün bulguları değerlendirip ameliyat kararı verdik. Bu ameliyat iki şekilde oluyor; ya standart yöntemle ya da yeni minimal dediğimiz küçük bir insizyonla girmek suretiyle yapılabilir. Üniversite hastanelerinde minimal invazıf girişimleri yavaş yavaş başlamış durumda. Biz de kendi kliniğimizde bu yöntemi yapıyoruz. Hastamızın genç oluşu özellikle siternotomiyle halk tabiriyle iman tahtası dediğimiz o kemiğin açılmasıyla ameliyat yapıldığı zaman en az 3 ay bir sıkıntı çekmekte ve yan yatmaması gerekiyor. Bu hasta konforunu bozan bir olay. Ancak biz hastanın göğsünden küçük bir insizyonla girmek suretiyle ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız serviste ve geziyor, bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda. İki gün sonra da taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bu ameliyatların en önemli özelliği hasta için büyük bir konfor sağlamış olması ve ekonomik yönde de herhangi bir sıkıntı yok, uzun süre de yatması gerekmiyor. Bu ameliyatları başarıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Geliştirilen yeni yöntemde hasta konforunun ön plana çıktığını ve çok erken bir zamanda hastanın normal aktivitelerine dönebildiğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Vural Polat ise,"Konjenital cerrahi yani doğumsal kalp hastalıklarında koltuk altından bazı kalp ameliyatlarının yapılması mümkün olabiliyor. Hastamız ASD dediğimiz kalp deliğiyle hastanemize başvurmuştu. Bu ameliyatta da göğüs deliğini kesmek yerine koltuk altından 10 santimlik bir insizyonla açılarak ameliyatı gerçekleştirmiş olduk. Bunun en büyük faydası hocamızın da belirttiği gibi hastanın çok erken dönemde günlük iş gücüne dönebilmesi. O yüzden bazı ameliyatlar da mümkün olan bu metodun hastaların iyileştirme sürecini hızlandırdığını biliyoruz. Özellikle çocuk hastalarımızın kalp deliklerinde ve bazı kapak hastalıklarında koltuk altlarından bu ameliyatları yapabilmekteyiz. Bu tür hastalıkları olan hastalarımızı tedavi olmak için hastanemize bekliyoruz." diye konuştu.

"Griple geldim kalbimin delik olduğunu öğrendim"

Hasta Rukiye Sağır da,"Hiçbir şikayetim olmadan geldim aslında. Kalbimin delik olduğunu öğrendim ve gecikmiş hastalığım olduğunu öğrendim. Ayaktayım çok şükür. Her işi kendim yapabiliyorum" şeklinde konuştu. Hasta Rukiye Sağır'ın eşi Ahmet Sağır hastaneye grip şikayeti ile başvurduklarını ancak yapılan tetkiklerde eşinin kalbinin delik olduğunun tespit edildiğini ifade ederek,"Eşimle birlikte ilk önce grip nedeniyle geldik. Daha sonra kalbinin delik olduğunu öğrendik ve epey bir sıkıntı yaşadık. Çok kolay ve büyük bir ameliyata imza atılmış oldu" ifadelerini kullandı.