Gül ailesi Sivas’ta kadınlarla bir araya geldi.

Kahvaltı ile başlayan programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, projelere desteklerinden dolayı hem cinslerine teşekkür edip, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Sıfır Atık ve Okuma Yazma Seferberliğiyle projelerine katkılarınızı biliyor ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlimizde Sivas Hizmet vakfı tarafından beş bin lisans öğrencisine burs kampanyasında en büyük destekçilerimiz sizler oldunuz.”dedi.

Sivas Valisi Davut Gül “ Zaman zaman farklı platformlarda bir araya geliyoruz. Ama bugün özellikle birkaç şeyi bir araya topladık. Okuma Yazma seferberliğiyle ve Sıfır Atık projesiyle ilgili bir değerlendirme toplantısı. Okuma Yazma seferberliğinde çok şükür bugün itibariyle 11 bin 600 yüz kursiyerimiz var. Geçen sene yılsonuna kadar olan kursiyer sayımız 800 yüz civarındaydı.” Şeklinde konuştu.