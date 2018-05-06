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06 Mayıs 2018 13:35

Gül ailesi Sivas’ta kadınlarla bir araya geldi.

Sivas Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Sıfır Atık projesi ve Okuma Yazma seferberliği ve Sivas’ta devam eden kamu yatırımlarını değerlendirmek üzere Sivas’ta toplumun her kesiminden davetli kadınlarla bir araya geldi.

Gül ailesi Sivas’ta kadınlarla bir araya geldi.

06 Mayıs 2018 13:35


Kahvaltı ile başlayan programda konuşan Sivas Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, projelere desteklerinden dolayı hem cinslerine teşekkür edip, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Sıfır Atık ve Okuma Yazma Seferberliğiyle projelerine katkılarınızı biliyor ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İlimizde Sivas Hizmet vakfı tarafından beş bin lisans öğrencisine burs kampanyasında en büyük destekçilerimiz sizler oldunuz.”dedi.


Sivas Valisi Davut Gül “ Zaman zaman farklı platformlarda bir araya geliyoruz. Ama bugün özellikle birkaç şeyi bir araya topladık. Okuma Yazma seferberliğiyle ve Sıfır Atık projesiyle ilgili bir değerlendirme toplantısı. Okuma Yazma seferberliğinde çok şükür bugün itibariyle 11 bin 600 yüz kursiyerimiz var. Geçen sene yılsonuna kadar olan kursiyer sayımız 800 yüz civarındaydı.” Şeklinde konuştu.




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