Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Sivas’ta

Bakan Tüfenkci Ramazan Bayramı dolayısıyla Malatya’dan Sivas’ın Gürün ilçesine geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın daveti üzerine Gürün’e gelen Bakan Tüfenkci, Suçatı Mahallesi’nde düzenlenen programda partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşma programının ardından Tüfenkci Gölpınar Gölü’nü ziyaret etti. Daha sonra ilçede yapılan çalışmaları inceleyen Tüfenkci yetkililerden bilgi aldı. Bakan Tüfenkci, Gürün ilçesini çok sevdiğini ve Türkiye’nin tamamına ve Gürün’e hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Bakan Tüfenkci’ye ziyaretinden dolayı Gölpınar saati ve Gürün halısı hediye edildi.

Bakan Tüfenkci’ye ziyaretinde Sivas Valisi Davut Gül, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve diğer yetkililer eşlik etti. Bakan Tüfenkci ziyaretinin ardından Malatya’ya gitti.