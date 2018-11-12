Günay, AK Parti Zara Belediye Başkan Aday Adaylığını açıkladı

31 Mart yerel seçimleri öncesi aday adaylığı sürecinin başlamasının ardından Sivas'ın Zara ilçesinde AK Parti'nin ilk aday adayı Mustafa Günay, düzenlediği basın toplantısı ile aday adaylığını açıkladı.

AK Parti Zara ilçe Başkanlığı binasına giden Günay, müracaat dosyasını İlçe Başkanı Kenan Oğuzhan'a teslim etti. Ardından basın açıklaması yapan Günay, “Halkımızın yoğun bir talep ve teveccühü ile, kıymetli büyüklerimizin de olurları alarak 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Zara Belediye Başkan Aday Adayı olduğumu ilan ediyorum. Öğrenim, Çalışma ve sosyal hayatım süresince edindiğim bilgi, beceri ve tecrübelerimi halkımızın hizmetine sunma hususunda yüklendiğim ağır sorumluluğu omuzlarımda hissediyorum. Sizlerin desteği, rabbimin inayeti ile hedeflerimize ulaşma konusunda azami gayret göstereceğimi iddia ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Zara İlçe Başkanı Kenan Oğuzhan ise konuşmasında, “Öncelikle aday adayımızın göstermiş olduğu medeni cesareti ve aday adaylığını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin sonunda kim aday olursa olsun, ilçemiz, ülkemiz ve partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.