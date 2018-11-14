İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güne siren sesleriyle uyandılar

Sivas’ta sabahın erken saatlerinde metruk evde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.

Sivas'ta sabahın erken saatlerinde metruk evde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü.


Yangın, saat 08.00 sıralarında Alibaba Mahallesi Kadim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, metruk halde bulunan müstakil ikamette sebebi belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede alevler müstakil ikametin içini sardı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen yangın çevredeki binalara sıçramadan vatandaşlar tarafından fark edildi ve durum itfaiye ekiplerine haber verildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Güne siren sesleriyle uyanan vatandaşlar ise yangın anını meraklı gözlerle tedirginlik içerisinde izledi. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte vatandaşlar rahat nefes aldı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından ekipler, metruk evde soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.