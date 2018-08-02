Gurbetçilerden ’Ay-yıldız’ camisine bağış

Avrupa Sivaslılar Birliği Hamburg Bölge Başkan’ı Zafer Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet aralarında topladıkları bin 200 Euro’yu Ay Yıldız Camisi’ne bağışlamak içib Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Avrupa Sivaslılar Birliği Hamburg Bölge Başkan’ı Bayraktaroğlu, gurbetçi Sivaslılar olarak memleketlerine yapılan bu esere katkı sağlamak düşüncesiyle topladıkları bin 200 Euro’yu bağışladıklarını söyledi.

Yapılan yardımdan ötürü teşekkür eden Başkan Aydın ise, hayır yapmanın bir nasip meselesi olduğu ifade ederek,"Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Ay Yıldız cami bir ibadethane olmanın ötesinde, bütün cenazelerin kaldırılacağı ve taziyelerin verileceği bir mekân. Böyle bir yere katkıda bulunmanız çok önemli." dedi.