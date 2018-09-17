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Gürün İlçe Emniyet Müdürü Şimşek göreve başladı

Sivas’ın Gürün ilçesine emniyet müdürlüğüne atanan emniyet amiri Enis Şimşek göreve başladı.

Sivas'ın Gürün ilçesine emniyet müdürlüğüne atanan emniyet amiri Enis Şimşek göreve başladı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Enis Şimşek (35) göreve başladı. 2001 yılında Polis Koleji'nden, 2005 yılında da Polis Akademisi'nden mezun olan Şimşek Konya'da göreve başladı. Daha sonra 2011 yılında Macaristan'da Güvenlik Ataşesi olarak Misyon Koruma görevi yapan Şimşek


2014'te Erzurum'a tayin oldu. Oltu ilçesinde de bir süre görev yapan Şimşek olarak Gürün'e tayin oldu.


Emniyet amiri Şimşek evli ve 2 çocuk babasıdır.

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