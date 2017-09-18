Gürün Kaymakamı Aytemur görevine başladı

Son kararnameyle Gürün Kaymakamlığı’na atanan Hicabi Aytemur ilçeye gelerek görevine başladı. 20 Aralık 1979 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi. İlköğretim ve ortaöğrenimi Bayburt’ta tamamladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde 3’üncü sınıfın sonuna kadar eğitim gördü ve bu bölümden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2003 yılında mezun oldu. Mezuniyetten sonra girdiği Türkiye İş Kurumu’nda 2012 yılına kadar memur olarak görev yaptı. 2012 yılının Mayıs ayında 101’inci Dönem Çanakkale kaymakam adayı olarak mülki idare sınıfında çalışmaya başladı. Adaylık süresince çeşitli il ve ilçelerde staj yaptı ve 1 yıl süreyle İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı. 31 Mayıs 2016 yılında yapılan mezuniyet töreninde asaleten görev yapacağı Kırşehir ili Akpınar ilçesine ataması yapıldı.