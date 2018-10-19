Gürün Kaymakamı için veda programı düzenlendi

Erzincan'ın İliç ilçesine Kaymakam olarak atanan Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür için Gürün'de veda programı düzenlendi.

Aytemür için Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen veda programına; Gürün Kaymakamımız Hicabi Aytemür, Belediye Başkanımız Nami Çiftçi, Hakim Şeyma Nur Taşdemir, Cumhuriyet Savcısı Halit Sevimli, kurum amirleri, belediye ve il genel meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Sayın Kaymakamımızla uyum içerisinde çalıştık. İlçemize yaptığı hizmetlerde halkın içinde halktan birisi olarak hareket eden Kaymakamımızı yeni görev yerine uğurlamanın burukluğunu yaşıyoruz. Erzincan'ın İliç ilçesine tayini çıkan Kaymakamımıza ilçemize yaptığı hizmetlerden ötürü, şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyoruz.”dedi.

Gürün'de görev yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek kendisi onuruna yemek veren Başkan Çiftçi'ye teşekkür eden Kaymakam Aytemür, ” Gürün'e geleli yaklaşık bir yıl oldu, bu bir yılda Gürünlüler daha azı ile yetinmesin diye elimizden gelenin hep en iyisini yapmaya çalıştık. Gürün tam bir hazinedir. Bu hazinenin en önemlisi Gürün'de yaşayan ve dışarıda bulunan Gürünlülerdir. Bunun yanı sıra dünyanın hiçbir yerinde göremeyeceğimiz doğal güzellikleridir. Gürün, şiirden anlayan, kaliteli insan kaynağı olan, meslekleri olan, alış veriş yapmayı bilen medeni insanların oluşturduğu bir yerdir. Böyle birden ayrılmak elbette kolay değildir. Tüm Gürünlülere hakkımı helal ediyor ve onlarında haklarını helal etmesini istiyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Çiftçi daha sonra Kaymakam Aytemür'e Gürün'e verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür plaketi ve Şuğul Konyonu tablosu hediye etti.