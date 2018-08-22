Gürün Kültür ve Sanat Festivali’nde binler buluştu

Gürün Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve Ankara Kent Konseyi Eski Başkanı Seyfi Saltoğlu tarafından Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önüne festival çelenginin konulmasıyla başlayan şenlik, kortej yürüyüşüyledevam etti. Erol Gürün Parkı’ndan başlayıp stantların önüne kadar devam eden festival kortej yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Vatandaşların festivale göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Bu kutlu yürüyüşümüzde bizleri yalnız bırakmayan, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya bir kez daha göstermemizi sağlayan değerli Gürünlüler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüce Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Düzenlediğimiz festivalimiz bizim değil, bu festival aslında Gürün’ün, Gürünlünün festivalidir." dedi.

Festivalin sevinçli, eğlenceli ve coşkulu bir şekilde geçmesini dileyen Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür ise 16. Gürün Kültür ve Sanat Festivali’nin hayırlı olmasını diledi.

Gürünlüler’le bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de festivale katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından stant kurdelesinin kesilmesiyle birlikte stantların tanıtımına geçildi. Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi daha sonra Camiliyurt Köyü Köy Konağı açılışına katılarak yeni konağın köy halkına hayırlı olmasını diledi.Festivalin ikinci gününde Çayboyu Parkı’nda verilen kahvaltının ardından GABDER Derneği’nin düzenlediği köy şenliğine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi şenliğin hayırlı olmasını diledi.

Gürün’ün en önemli turizm mekanları arasında yer alan Şuğul Kanyonu ve Gökpınar Gölü gezisinin ardından konser alanına geçildi. Burada vatandaşlara hitap eden Gürün Kültür Vakfı Başkanı İbrahim Kala, festival coşkusunun tüm Gürünlüler’i sardığını ifade etti. Belediye Başkanımız Nami Çiftçi de festivale katılarak bu coşkuyu hep birlikte yaşanmasını sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Konuşmasında birlik beraberlik mesajı veren Başkan Çiftçi,"Bugün burada bulunan, bu coşkuyu, bu mutluluğu bir arada paylaşmamızı sağlayan her bir hemşehrime teşekkür ediyorum. Gürün sizlerle güzel, Gürün sizlerle anlamlıdır. Birlik beraberlik içerisinde daha nice festivallerde, nice güzel günlerde buluşmayı ümit ediyoruz."şeklinde konuştu.

Plaket takdimlerinin ardından konsere geçildi. Yöresel sanatçıların ve Aysel Yakupoğlu’nun konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi.