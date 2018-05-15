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15 Mayıs 2018 13:48

Gürün MYO’da mezuniyet heyecanı

Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Gürün MYO’da mezuniyet heyecanı

15 Mayıs 2018 13:48


Okul bahçesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından kürsüye gelen Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr Hidayet Takçı, bir dönemi daha başarıyla sonlandırmanın mutluluğunu yaşarken, mezun olan öğrencilere veda etmenin burukluğunu yaşadıklarını belirtti. Öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamlarında başarılar dileyen Takçı, bu yıl Bankacılık ve Sigortacılık ile Maliye ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden 120 mezun verdiklerini ifade etti.


Öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarının bundan sonraki dönemi için başarılar dileyen Gürün Belediye Başkanı Naim Çiftçi, ”Sevgili öğrenciler, sizleri yetiştiren ve bugün burada bu sevincinizi paylaşan ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. İnanıyoruz ki ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacak olan sizler, burada aldığınız eğitimle birlikte kendinizi daha da geliştirecek ve geleceğimizin şekillenmesindeki rolünüzü en güzel şekilde alacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz.”diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, beraberindekilerle birlikte mezuniyet pastasını kesti. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği mezuniyet programı, diplomaların verilmesinin ardından sona erdi.




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