Gürün rengarenk çiçek açtı

Havaların ısınmasıyla birlikte çiçek dikme çalışmalarına başlayan ekipler ilçenin belirli noktalarına 10 bin adet mevsimlik çiçek dikti. Dikilen çiçeklerle ilçe rengarenk oldu.

Çiçeklerin Gürün’e ayrı bir güzellik kattığını belirten Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Her mevsimi ayrı bir güzellikte olan Gürün’ümüz, yazın gelmesiyle birlikte daha da güzelleşti. Ekiplerimiz, kavşaklarda, refüjlerde ve parklarda yürüttüğü çalışmalarda menekşe, petunya, kadife, gül çeşitlerinden oluşan 10 bin adet mevsimlik çiçek dikti. Farklı desen ve motifleri içeren çiçekler, Gürün’e estetik bir görünüm kazandırırken, yapılan çalışmalarımız ihtiyaç duyulan tüm bölgelerimizde devam ediyor" dedi.