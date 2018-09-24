İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürün'de 2 bin kişilik aşure dağıtıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.


Gürün Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle birlikte Ulu Cami önünde 2 bin kişiye aşure ikram edildi. Programa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


Aşure etkinliğinde konuşan Başkan Çiftçi herkesin Muharrem Ayı'nı kutlayarak, birlik beraberliğe katkı sağlaması temennisinde bulundu. Daha sonra Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi vatandaşlara aşure ikramında bulundu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.