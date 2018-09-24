Gürün'de 2 bin kişilik aşure dağıtıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Gürün Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikle birlikte Ulu Cami önünde 2 bin kişiye aşure ikram edildi. Programa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Aşure etkinliğinde konuşan Başkan Çiftçi herkesin Muharrem Ayı'nı kutlayarak, birlik beraberliğe katkı sağlaması temennisinde bulundu. Daha sonra Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi vatandaşlara aşure ikramında bulundu