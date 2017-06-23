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23 Haziran 2017 11:25

Gürün’de 277 aileye yardım çeki dağıtılacak

İstanbul’daki Gürün Kültür Vakfı üyeleri Gürün’deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 277 adet Ramazan çeki gönderdi.

Gürün’de 277 aileye yardım çeki dağıtılacak

23 Haziran 2017 11:25


Gürün’deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere gönderilen hediye çekleri mahalle muhtarlarına teslim edildi. Yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı Ramazan ayında 100’er lira değerindeki 277 hediye çekinin ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere 19 mahalle muhtarına verildiğini kaydeden Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Bu güzel günlerde muhtaç ailelerimizin unutulmaması, onlara yardım elinin uzatılması kadar güzel ne olabilir. Ramazan ayında ailelerimize bu yardımın yapılmasını sağlayan Gürün Kültür Vakfımıza, hayırsever vatandaşlarımıza, bu yardımı yapanlara, yapılmasına vesile olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Allah herkesin hayrını kabul etsin" dedi.




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