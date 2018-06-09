Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 18:46

Gürün’de altyapı çalışmaları

Gürün’ün Suçatı Hacılar Mahallesi yıllardır beklediği kanalizasyon hattına kavuşuyor.

Gürün’de altyapı çalışmaları

09 Haziran 2018 18:46


Gürün Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmayla bölgeye 4 bin 400 metre kanalizasyon hattı döşenecek. Yıllardır büyük bir eksiklik olan bu sorunu tamamen ortadan kaldırılacağını ve bölgedeki kanalizasyon sorununun tarihe karışacağını söyleyen Belediye Başkanımız Nami Çiftçi,"Suçatı Yeşilyurt ve Boğaziçi mahalleleri kanalizasyon hattı çalışmalarının tamamlayan ekiplerimiz, Hacılar mahallemizde çalışmalara başladı. Yuva yolu üzerinden başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 200 metre hat döşenirken, toplam 4 bin 400 metre uzunluğundaki hattımızı kış gelmeden tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Yapılacak çalışmalarla birlikte bölgemiz fosseptik çukurlardan kurtarılarak sağlam ve modern bir kanalizasyon ağına kavuşturulacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç