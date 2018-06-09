Gürün’de altyapı çalışmaları

Gürün Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmayla bölgeye 4 bin 400 metre kanalizasyon hattı döşenecek. Yıllardır büyük bir eksiklik olan bu sorunu tamamen ortadan kaldırılacağını ve bölgedeki kanalizasyon sorununun tarihe karışacağını söyleyen Belediye Başkanımız Nami Çiftçi,"Suçatı Yeşilyurt ve Boğaziçi mahalleleri kanalizasyon hattı çalışmalarının tamamlayan ekiplerimiz, Hacılar mahallemizde çalışmalara başladı. Yuva yolu üzerinden başlatılan çalışmalarda şu ana kadar 200 metre hat döşenirken, toplam 4 bin 400 metre uzunluğundaki hattımızı kış gelmeden tamamlayıp mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Yapılacak çalışmalarla birlikte bölgemiz fosseptik çukurlardan kurtarılarak sağlam ve modern bir kanalizasyon ağına kavuşturulacak" dedi.