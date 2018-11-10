Gürün'de Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, daha sonra Atatürk İlk ve Ortaokulu'nun Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlendiği anma etkinliğiyle devam etti. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hamit Aydoğan,"10 Kasım tarihi milletimiz için bir anma, matem günü olmaktan çok Atatürk'ü anlama günüdür. Bizlere düşende onu çok iyi anlayıp, ilkelerine ve cumhuriyetimize sahip çıkmak bununla birlikte ülkemizi en güzel yerlere taşımaktır" dedi.

Şiirlerin okunduğu program Atatürk oratoryosu ve Atatürk konulu video gösterimiyle sona erdi. Düzenlenen anma etkinliğine Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve vatandaşlar katıldı.