Gürün’de bayramlaşma programı düzenlendi

Kurban Bayramı dolayısıyla Hanımlar Evi’nde yapılan bayramlaşma programına Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, aramızdaki sevgi ve muhabbeti artıran bir Kurban Bayramı’na daha girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce mevladan dileğimiz, bu mübarek günler hürmetine akan kanların durması, acı ve gözyaşının olmadığı bir dünyada yaşamaktır." diye konuştu.

Bayramlaşma töreninin ardından Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi, Gürün Bölge Trafik İstasyon Amirliği, Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı, Gürün Askerlik Şubesi, Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ve şehit ailelerini ziyaret ederek, görev başındaki personelin ve şehit ailelerinin bayramını kutlandı.