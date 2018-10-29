Gürün'de Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama etkinliği Gürün Kaymakamı Reşit Özer Özdemir'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törenlerin başlaması için ilçe stadyumuna geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Reşit Özer Özdemir, Garnizon Komutanı Burhan Çolak, Belediye Başkanı Nami Çiftçi stadyumda bulunan öğrenci ve vatandaşların bayramlarını kutladılar. Kaymakam Reşit Özer Özdemir Cumhuriyet'in önemini anlattı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu şiirleri okuması sonrası, okullar arası 100 metre ve bin metre koşu yarışması yapıldı. Dereceye giren öğrencilere madalyalarını Kaymakam Reşit Özer Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Çolak ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi tarafından verildi. Gürün Anadolu Lisesi öğrencileri bayrak açma gösterisi yaptılar akabinde tören geçişi yapılarak 29 Ekim törenleri sona erdi.