Gürün’de Gaziler Günü kutlandı

Şehitler Anıtı önünde yapılan programa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkan Vekili Erdal Doğmuş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Asef Çoban Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Osman Yükselce,"Milli bağımsızlığımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için kanlarını akıtan gazilerin ve bu vatan için can veren şehitlerimizin haklarını ödenmekle bitirilemeyecektir" dedi.

Kutlama etkinliğinin ardından gazileri makamında ağırlayan Kaymakam Aytemür, gazilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra ilçedeki gazi aileleri ziyaret edildi.