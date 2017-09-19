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19 Eylül 2017 14:42

Gürün’de Gaziler Günü kutlandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Gaziler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Gürün’de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül 2017 14:42


Şehitler Anıtı önünde yapılan programa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkan Vekili Erdal Doğmuş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Asef Çoban Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Osman Yükselce,"Milli bağımsızlığımızı, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için kanlarını akıtan gazilerin ve bu vatan için can veren şehitlerimizin haklarını ödenmekle bitirilemeyecektir" dedi.


Kutlama etkinliğinin ardından gazileri makamında ağırlayan Kaymakam Aytemür, gazilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra ilçedeki gazi aileleri ziyaret edildi.




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