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31 Aralık 2016 17:06

Gürün’de hırsız suçüstü yakalandı

Gürün’de hırsız suçüstü yakalandı

31 Aralık 2016 17:06

Sivas’ın Gürün ilçesinde girdiği evlerden ziynet eşyası ve para çalan hırsız polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Çayboyu Mahallesinde bulunan B.G.’nin evine giren 32 yaşındaki D.A. evden ziynet eşyalarını ve bir miktar para alarak pencereden kaçtı. Mahalle sakinlerinin pencereden kaçan hırsızı görmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçmaya çalışan hırsızı suçüstü yakaladı. Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı hırsızın üzerinden evden çaldığı ziynet eşyaları ve para çıktı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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