Gürün’de ’Huzurlu Bayram’ uygulaması

Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Kayseri-Malatya yolu üzerinde ’Huzurlu Bayram’ asayiş uygulaması yaptı. Ekipler kontrol amaçlı araçları durdurarak bilgilendirici broşürler dağıttı. Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi için denetimlerini arttıran polis ekipleri sürücülere uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yollarda meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla, ’Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı. Ekipler sürücülerden emniyet kemeri takmalarını ve hız ihlali yapmamalarını istedi. Vatandaşların huzuru için denetimlerini sürdüren ekipler uygulamaların bayram tatili boyunca devam edeceğini bildirdi.