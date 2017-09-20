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20 Eylül 2017 14:00

Gürün’de İlköğretim Haftası kutlandı

Gürün’de İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Gürün’de İlköğretim Haftası kutlandı

20 Eylül 2017 14:00


Kemal Özalper İlkokulu-Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kutlama programında konuşan Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, 2017-2018 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Kaymakam Aytemür,"Sevgili öğrenciler, elinizdekilerle yetinmeyin, bulduklarınızla kalmayın. Daha iyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaşmak için, çok çalışın. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz, bizlerde o denli mutlu ve huzurlu oluruz. Hepinizin yeni eğitim-öğretim yılını kutluyor, derslerinizde başarılar diliyorum" dedi.


Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ise eğitim-öğretim yılını kutladı. Daha sonra okunan şiirler ve halk oyunları gösterisinin ardından, 8’inci sınıf öğrencilerinin okula başlayan 1’inci sınıf öğrencilerine çiçek vermesiyle birlikte kutlama etkinliği sona erdi.




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