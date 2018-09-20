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Gürün'de İlköğretim Haftası kutlandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.


2018-2019 eğitim, öğretim yılının başlamasıyla Cumhuriyet İlköğretim Okulunda kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, daire amirleri ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Aytemür,"Bizim en değerli varlıklarımız çocuklarımızdır. İnsan, insan olarak doğmaz ama eğitimle insan olmayı öğrenir" diyerek eğitimin ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı.


Program öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirleri okuması, çeşitli etkinliklerin yapılması ile devam etti ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

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