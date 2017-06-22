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22 Haziran 2017 10:30

Gürün’de Kadir Gecesi coşkusu

Sivas’ın Gürün ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlar camilere akın etti.

Gürün’de Kadir Gecesi coşkusu

22 Haziran 2017 10:30


Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ’Bin aydan Hayırlı’ olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Gürün’de coşku içerisinde idrak edildi. Ulu Cami’de düzenlenen programda Kadir Gecesi’nin önemine vurgu yapan Müftü Vekili Ömer Bayraktar,"Bizlere düşen bu mübarek gecede inmeye başlayan ve nuruyla insanlığı aydınlatan Kuran-ı Kerimi kalbimize yerleştirmek ve ona uygun bir yaşam sürmektir. Bütün İslam aleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum" dedi.


Belediye Başkanı Nami Çiftçi, cami çıkışında vatandaşların kandilini kutladı. Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.




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