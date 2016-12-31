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31 Aralık 2016 17:28

Gürün’de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Gürün’de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

31 Aralık 2016 17:28

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
İlçede etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı yağışların ardından 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla ilçede 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bazılar için çileye dönüşen karı çocukları ise eğlenceye dönüştürdü. Kar topu oynayıp kardan adam yapan çocuklar doyasıya eğlendi. Kar yağışıyla ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Sivas-Malatya karayolu akşam saatlerinde tekrar trafiğe açıldı. Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri zincirsiz araçları zincir takmaları konusunda uyardı. İlçede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



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