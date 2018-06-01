Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 14:13

Gürün’de mezarlıkta onarım çalışmaları

Gürün Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yassıcatepe Mezarlığı’nda başlatılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Gürün’de mezarlıkta onarım çalışmaları

01 Haziran 2018 14:13


Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Uzun yıllar kaderine terk edilmiş, bakımsız bırakılarak harabeye dönen tüm mezarlıklarımıza el atıyoruz. Yeni Mahalle, Pınarönü ve Çayboyu mezarlıklarının ardından şimdide Yassıcatepe Mezarlığı için başlattığımız düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz şu ana kadar yürütülen çalışmalarda bölgeye 500 metre perde beton döşedi. 750 metre uzunluğundaki mezarlığımızı, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte ilçemize yakışır bir görünüme kavuşturacağız. Bu hizmetimiz ihtiyaç duyulan tüm mezarlıklarımızda da uygulanacaktır." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç