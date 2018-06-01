Gürün’de mezarlıkta onarım çalışmaları

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Uzun yıllar kaderine terk edilmiş, bakımsız bırakılarak harabeye dönen tüm mezarlıklarımıza el atıyoruz. Yeni Mahalle, Pınarönü ve Çayboyu mezarlıklarının ardından şimdide Yassıcatepe Mezarlığı için başlattığımız düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz şu ana kadar yürütülen çalışmalarda bölgeye 500 metre perde beton döşedi. 750 metre uzunluğundaki mezarlığımızı, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte ilçemize yakışır bir görünüme kavuşturacağız. Bu hizmetimiz ihtiyaç duyulan tüm mezarlıklarımızda da uygulanacaktır." dedi.