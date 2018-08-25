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25 Ağustos 2018 14:16

Gürün’de minibüs devrildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde minibüs devrildi.

Gürün’de minibüs devrildi

25 Ağustos 2018 14:16

12 kişinin bulunduğu minibüste ölen yada ağır yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre kaza bugün Sivas’ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde meydana geldi. Kazada Malatya İstikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan A.K yönetimindeki 35 KG 2401 plakalı minibüs direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Minibüste bulunan 6’sı çocuk 12 kişi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gürün Devlet Hastanesine götürüldü. Durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Hafif yaralılar ayakta tedavi gördü.




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