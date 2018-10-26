Gürün'de polisten öğrencilere trafik eğitimi

Sivas'ın Gürün ilçesinde polis ekiplerince okullarda öğrencilere trafik eğitimi veriliyor.

Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik kazalarını önlemek, can ve mal kaybını azaltmak amacıyla okullarda trafik eğitimi veriyor. Okullara giden polis ekipleri öğrencilere yaya, yolcu, üst geçit, alt geçir, okul servis araçlarına nasıl inilir ve binilir konularında öğrencileri bilgilendiriyor.

Emniyet kemerinin önemini de anlatan polis ekipleri trafikte uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıyor. Polis ekipleri teorik olarak anlattığı konuları daha sonra da öğrencilere pratik olarak uygulatıyor.