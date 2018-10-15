Gürün'de Şuğul Kanyonu ve doğal gaz hizmete girdi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Şuğul Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi 2' kapsamında yeni görünümüyle göz kamaştıran Şuğul Kanyonu'nun açılışı ile Afşin Elbistan Doğal gaz Boru hattından Gürün'e gelen doğal gazın ilk ateşlemesi yapıldı.

Çevre düzenleme ve rekreasyon çalışmaları tamamlanan 'Şuğul Vadisinin Turizme Kazandırılması Projesi 2' kapsamında hayata geçirilen Şuğul Kanyonu'nun açılışı Sivas Valisi Davut Gül, İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemur ile ilçe protokolü tarafından yapıldı. Kanyondaki çalışmalar hakkında bilgi veren İlçe Kaymakamı Hicabi Aytemur, kanyona yeni bir değirmen kafe kazandıracaklarını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Gül ise, Gürün'e son yıllarda önemli miktarda yatırım yapıldığını ifade ederek,"Bu çalışmalardan bir tanesi doğal gaz çalışmasıdır. Artık her hane doğal gaz kullanabilecek. Bu çok önemli bir yatırımdır. Diğer yandan ilçede devam eden tarımsal sulama kanal çalışması kapalı şebekeye alındı. Kısa süre sonra tamamlanacak olan proje yaklaşık 5 milyon TL'lik bir yatırımdır" dedi.

İlçede yapımı devam eden diğer yatırımlara da değinen Gül,"İlçe merkezindeki kilisemiz restorasyona alındı. Çalışmalar devam ediyor. Yeni hastanemiz tamamlandı. Modern teçhizatlar ile hizmet verecek olan hastanemiz 25 yataklı olacak. Ayrıca ilçeye yeni bir halk eğitim merkezi ile öğretmenevi yapılıyor. İsmet Yılmaz İmam Hatip Lisesi ise tamamlanarak eğitime başladı. İnşallah ilçeye yeni bir hükümet konağı da kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Şuğul Kanyonu hakkında da bilgi veren Gül,"Çalışmalar bittiğinde bu güzelliği görmeye gelenler asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek demiştik. Şu an görüldüğü gibi bölgede ihtiyaca cevap verebilecek bir turizm alanı hazırlanmış oldu. Amacımız burasının kısa sürede görülüp buradan hemen gidilmesi değil gün boyu bölgede zaman geçirilmesidir. 1'inci derece arkeolojik sit alanı olan Şuğul Kanyonu'nda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasının yanı sıra foto safari ve yürüyüş alanları, yöresel ürünlerin alınıp satıldığı mekanlar, mescit, otopark, kamelya gibi ihtiyaca cevap verebilecek çalışmalar gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Daha sonra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın katılımı ile Afşin Elbistan Doğalgaz Boru hattından Gürün'e gelen ve yapımı tamamlanan doğalgazın temsili açılışı gerçekleştirildi Açılışta konuşan Yılmaz, Gürün'ün doğal gaz hattı üzerinde bulunmadığını ifade ederek,"Yıldızeli ilçemiz gibi Gürün'de doğalgaz hattı üzerinde değildi. Boru hattı ile bu ilçelerimize doğal gaz veremiyoruz. Ancak taşımalı olarak aktarılıyor. Tanklar ile depo edilecek ve ilçeye verilecekti. Bu oldukça pahalı bir iş. Bu durumda doğal gaz işini yapılabilir hale getirmek lazımdı. Buradaki Elbistan-Afşin Termik Santraline doğal gaz verilmesi ile hat Adıyaman tarafından değil de Darende ile Gürün'e de gaz verilebilsin diye bu kısımdan boru hattının geçişi sağlandı" diye konuştu.

Daha sonra doğal gaz ateşlenerek, açılış gerçekleştirildi.