Gürün’de ücretsiz kanser taraması

Gürün İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatih Uğur, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından Türkiye’de 10 ilde yapılan bu hizmetten vatandaşların faydalanması gerektiğini söyledi.

İki hafta boyunca Gürün’de kalacak kanser tarama aracında 40-69 yaş aralığındaki kadınlara son model dijital mamografi çekimiyle meme kanseri taraması yapılacağını belirten Uğur, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Meme kanseri tanısı için yapılan çekimlerin, Hacettepe’de kurulan Teknokent’e gönderildiğini ifade eden Uğur,"Ücretsiz mamografi çekimi ve kanser tarama testlerinin yapıldığı kanser tarama tırı, iki hafta boyunca 09.00- 17.00 saatleri arasında ilçe terminali bahçesinde vatandaşlarımıza hizmet verecektir" dedi.

Gürün’de vatandaşlara bu hizmetin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Nami Çiftçi,"Hemşerilerimiz, ayaklarına kadar gelen bu sağlık hizmeti için gerekli hassasiyeti göstermelidir" diye konuştu.