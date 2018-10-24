Gürün'de 'Yeniden Diriliş Gençliği' konferansı

Merkez Valisi Adnan Yılmaz Sivas'ın Gürün ilçesinde 'Yeniden Diriliş Gençliği ve Prof. Dr. Fuat Sezgin' konulu konferansında öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Asef Çoban Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansta Adnan Yılmaz; Sezai Karakoç, Fuat Sezgin ve yeniden diriliş gençliğinin üzerine düşen görevler konusunda dikkat çekici mesajlar verdi.

Yılmaz konuşmasında,"Bu nedenledir ki sizlerden naçizane beklentimiz; bir elinizle değerlerimizi yükseltirken, diğer elinizle geleceğe değerli atılımlar yaparak çift kanalı olarak mukaddes bir miras bırakabilmenizdir. Söz odur ki; kalpten çıkıp kalbe ulaşsın. Çalışmak sözünüz, gelecek mirasınız olsun. Yeniden dirilişe hayat verecek olan siz gençler; istikbal sizlerin, aziz milletimizin evlatlarının olacaktır. Asla ümitsizliğe düşmeden, karamsarlığa kapılmadan, düzenli bir şekilde çalışınız kendinize olan güveninizi, hiçbir zaman kaybetmeyiniz"dedi.

Yılmaz, konferansa katılanlara 'Yeniden Diriliş Gençliği' kitabını imzalayarak hediye etti.