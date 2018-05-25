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25 Mayıs 2018 15:56

Gürün’ün meseleleri masaya yatırıldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Mayıs ayı muhtarlar toplantısı ve 2018 yılı Mayıs ayı birlik meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Gürün’ün meseleleri masaya yatırıldı

25 Mayıs 2018 15:56


Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür başkanlığında ki toplantıya; il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.


Toplantıda; Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2017 yılı kesin hesap görüşmeleri birlik meclisi tarafından kabul edildi ve birlik encümen üyesi seçimleri yapıldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmış olan iş ve işlemler hakkında Köy Muhtarlarına bilgi verildi. Ayrıca köylerde yürütülen çalışmalar, köylerimize yapılacak yatırımlar ile köylerin ihtiyaç ve sorunları hakkında istişare yapıldı.




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