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Gürün'ün yeni kaymakamı göreve başladı

Sivas’ın Gürün ilçesinde atanan Kaymakam Vekili Reşit Özer Özdemir görevine başladı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde atanan Kaymakam Vekili Reşit Özer Özdemir görevine başladı.


Kaymakam Hicabi Aytemür'ün Erzincan'ın İliç ilçesine atanmasının ardından ilçeye atanan Kaymakam Vekili Reşit Özer Özdemir görevine başladı. Elazığ Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Özdemir daha önce Hekimhan Kaymakam Vekilliği görevini yürüttü.


Gürün'ün güzel ve şirin bir ilçe olduğunu belirten Kaymakam Özdemir güzel hizmetler yapmak için çalışacaklarını söyledi.

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